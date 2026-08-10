Izjemno dolgotrajen čas delovanja baterije in vrhunska zmogljivost: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija se ponaša s preprostim mehanizmom za odklepanje, zaradi česar je vstavljanje in odstranjevanje baterije hitro in enostavno – brez uporabe orodja. Čas delovanja naprave lahko poljubno podaljšate z dodatnimi baterijami za maksimalno prilagodljivost med uporabo. Kontaktni sistem in zaščita pred pršečo vodo IPX4 zagotavljata varno uporabo tudi v napravah z visokim tokom. Visokokakovostne litij-ionske celice so impresivne zaradi doslednega delovanja, preprečujejo samopraznjenje in spominski učinek (izguba zmogljivosti zaradi pogoste delne izpraznitve). Dodatna prednost je mehak predel za optimalno rokovanje, ki preprečuje zdrs pri menjavi baterije. Dolga življenjska doba zahvaljujoč deljeni bateriji: Zamenljiva baterija 2,5 Ah Kärcher Battery Power je primerna za vse naprave, ki uporabljajo sistem zamenljivih baterij 4 V Kärcher Battery Power – tudi za naprave z dvema baterijama.