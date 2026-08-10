Battery Power 4/25
Zamenljiva baterija Kärcher Battery Power 2,5 Ah je primerna za uporabo v vseh 4 V napravah Kärcher Battery Power.
Izjemno dolgotrajen čas delovanja baterije in vrhunska zmogljivost: 2,5 Ah Kärcher Battery Power zamenljiva baterija se ponaša s preprostim mehanizmom za odklepanje, zaradi česar je vstavljanje in odstranjevanje baterije hitro in enostavno – brez uporabe orodja. Čas delovanja naprave lahko poljubno podaljšate z dodatnimi baterijami za maksimalno prilagodljivost med uporabo. Kontaktni sistem in zaščita pred pršečo vodo IPX4 zagotavljata varno uporabo tudi v napravah z visokim tokom. Visokokakovostne litij-ionske celice so impresivne zaradi doslednega delovanja, preprečujejo samopraznjenje in spominski učinek (izguba zmogljivosti zaradi pogoste delne izpraznitve). Dodatna prednost je mehak predel za optimalno rokovanje, ki preprečuje zdrs pri menjavi baterije. Dolga življenjska doba zahvaljujoč deljeni bateriji: Zamenljiva baterija 2,5 Ah Kärcher Battery Power je primerna za vse naprave, ki uporabljajo sistem zamenljivih baterij 4 V Kärcher Battery Power – tudi za naprave z dvema baterijama.
Značilnosti in prednosti
4 V Kärcher Battery Power izmenljiva baterijaPrimerno za vse 4 V naprave Kärcher Battery Power. Tudi za naprave, ki imajo višje zahteve po moči in zato potrebujejo dve bateriji. Čas delovanja vaše naprave lahko podaljšate z dodatno baterijo za večjo prilagodljivost in pripravljenost za delovanje v vsakem trenutku. Trajnostna in stroškovno učinkovita uporaba baterije za različne naprave.
Zmogljiva litij-ionska celica2,5 Ah litij-ionska baterija zagotavlja konstantno moč, hkrati pa preprečuje samopraznjenje in spominski učinek. Z bakrenim celičnim konektorjem za manjši upor in večjo moč.
IPX4 zaščita – zaščita pred škropljenjem vodeOptimalna zaščita pred pršenjem vode, zato popolna za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Proti prahu, koroziji in mehansko zaščiteno ohišje.
Mehanizem za odklepanje z mehkim oprijemom
- Hitrejša in lažja menjava baterije – brez orodja.
- Priročna za odstranjevanje, brez zdrsa zahvaljujoč vdolbinam.
Učinkovit sistem za upravljanje baterije
- Delovanje z optimalnimi parametri celice za najboljše delovanje med procesom praznjenja in ponovnega polnjenja.
- Ščiti baterijo pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globoko izpraznitvijo.
- Daljša življenjska doba baterije.
Upravljanje temperature
- Vrhunska zmogljivost zahvaljujoč učinkovitemu konceptu odpadne toplote.
Varen in kakovosten kontaktni sistem s petpolnim vtičem
- Najvišja stopnja varnosti pri uporabi in polnjenju naprave.
- Enako velja tudi za visoke električne tokove.
Robustno ohišje
- Ohišja akumulatorjev Kärcher so izjemno odporna na udarce.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|4 V Platforma za baterijo
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|nazivna 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Razred zaščite
|IPX4
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,097
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,176
|Mere (D × Š × V) (mm)
|97 x 30 x 37
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