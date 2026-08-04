Cev za čiščenje žlebov

Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova.

Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina (mm) 960
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,858
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