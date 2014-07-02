Cev za uravnavanje tlaka
Cev za uravnavanje tlaka služi kot povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oziroma hišnimi vodovodi in trdimi cevovodnimi sistemi.
Idealna povezava za kompenziranje nihanj tlaka v hišnem sistemu za oskrbo z vodo. 1 m dolga cev za uravnavanje tlaka, ki blaži hrup in ima premer 3/4", služi kot povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oziroma hišnimi vodovodi in trdimi cevovodnimi sistemi. Elastična notranja cev iz silikona skrbi za kompenziranje tlaka in uravnava padec tlaka v ohišju. Notranje raztezanje v cevi tako preprečuje, da bi se črpalka priložnostno vklapljala in izklapljala. Poleg tega na ta način nastane tudi manj vibracij. To pa ponovno vodi k občutnemu zmanjševanju hrupa. Tlačna cev je na obeh koncih opremljena z G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Značilnosti in prednosti
Elastična notranja cev iz silikona
- Raztezanje elastične notranje cevi preprečuje, da bi se črpalka v primeru padca tlaka priložnostno vklapljala in izklapljala. Padec tlaka se tako kompenzira in črpalka bo še naprej delovala zanesljivo.
Prilagodljiva cev
- Tako nastane manj vibracij in prenos hrupa na trde cevovodne sisteme se občutno zmanjša.
Povezovalna cev za trde cevovodne sisteme
- Za vzpostavitev povezave s črpalko za oskrbo gospodinjstva z vodo. V večini primerov trdi cevovodni sistemi ne segajo do mesta postavitve črpalke. Priporoča se, da črpalko povežete s cevovodom s pomočjo prilagodljive cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer
|3/4″
|Dolžina cevi (m)
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,47
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,68
|Mere (D × Š × V) (mm)
|270 x 275 x 55
Področja uporabe
- Za zalivanje vrtov iz zbiralnika deževnice, cistern ali vodnjakov, npr. s škropljenjem.