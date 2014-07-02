Idealna povezava za kompenziranje nihanj tlaka v hišnem sistemu za oskrbo z vodo. 1 m dolga cev za uravnavanje tlaka, ki blaži hrup in ima premer 3/4", služi kot povezovalna cev med hišnimi avtomati za vodo oziroma hišnimi vodovodi in trdimi cevovodnimi sistemi. Elastična notranja cev iz silikona skrbi za kompenziranje tlaka in uravnava padec tlaka v ohišju. Notranje raztezanje v cevi tako preprečuje, da bi se črpalka priložnostno vklapljala in izklapljala. Poleg tega na ta način nastane tudi manj vibracij. To pa ponovno vodi k občutnemu zmanjševanju hrupa. Tlačna cev je na obeh koncih opremljena z G1 priključnim navojem (33,3 mm).