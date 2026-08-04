Cev za žleb in sanitarije

Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla

Nastavek iz nerjavnega jekla za čiščenje stranišč in žlebov z vstavkom s šobo, ki je oblikovan posebej za učinkovito in higienično čiščenje žlebov ter stranišč.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,56
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