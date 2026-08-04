Cevovod TR čiščenje cevi DN6 14MPa

10 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

10 m gibljiva visokotlačna cev (DN 6) za čiščenje cevi (navojni priključek za šobo R 1/8).

Specifikacije

Tehnični podatki

Maks. tlak (bar) 140
Priključni navoj EASY!Lock
Dolžina (m) 10
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,086
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.