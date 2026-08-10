Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe za ploščice na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Zaradi pametne kombinacije abrazivnih in vpojnih vlaken se umazanija optimalno raztopi in absorbira. Izstopajoča in abrazivna vlakna so prilagojena površinam, da hitro in brez ostankov odstranijo trdovratno umazanijo na ploščicah ter v režah in fugah, kot so na primer ostanki mila.