Čistilne krpe KV 4 za ploščice
Čistilna krpa za ploščice je zaradi abrazivnih in vpojnih vlaken zelo primerna za odstranjevanje umazanije na ploščicah ter v režah in fugah. Z Velcro sistemom pritrjevanja jo lahko preprosto namestite na baterijski vibracijski čistilnik KV 4.
Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe za ploščice na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Zaradi pametne kombinacije abrazivnih in vpojnih vlaken se umazanija optimalno raztopi in absorbira. Izstopajoča in abrazivna vlakna so prilagojena površinam, da hitro in brez ostankov odstranijo trdovratno umazanijo na ploščicah ter v režah in fugah, kot so na primer ostanki mila.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev na ježka.
Pralno
- Primerna za pranje pri 60 °C, znova uporabna.
Izstopajoča, abrazivna vlakna
- Optimalno čiščenje umazanije v režah in fugah
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,032
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,094
|Mere (D × Š × V) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Ploščice