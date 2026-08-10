Čistilnik za čevlje SE 3-18 Compact
Hitro čiščenje čevljev brez kapljanja: čistilnik Shoe!cleaner je popoln pripomoček za čistilnik SE 3-18 Compact s pršilno ekstrakcijo za temeljito čiščenje čevljev za prosti čas.
Inovativni čistilnik Kärcher Shoe! očisti različne vrste športne obutve in čevljev za prosti čas hitro, temeljito in brez kapljanja. To omogoča preprosto čiščenje tekaških copat, pohodnih čevljev ali celo modnih copat, na primer v hiši, ne da bi v zaprtih prostorih povzročali nered. Zahvaljujoč zamenljivim krtačnim kronam lahko hitro in temeljito očistite podplat in zgornji del čevljev. Mehke ščetine omogočajo učinkovito in nežno čiščenje tudi bolj občutljivih materialov. Zahvaljujoč avtomatskemu sesanju vode med čiščenjem se čevlji v hipu posušijo. Shoe!Cleaner je zato idealen zanesljiv pripomoček, ki dopolnjuje SE 3-18 Compact razpršilni ekstrakcijski čistilec za vsa opravila čiščenja čevljev.
Značilnosti in prednosti
Inovativna tehnologija Kärcher za optimalne rezultate čiščenjaZamenljiva krtačna krona za temeljito čiščenje podplatov in zgornjih delov čevljev. Nanos brez kapljanja, ker se voda med postopkom čiščenja samodejno posesa. Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.
Enostavno in priročno rokovanjeFunkcija čiščenja sistema preprečuje, da bi se pribor med čiščenjem umazal. Roke ostanejo čiste, dodatke pa lahko pospravite takoj po uporabi. Intuitivno upravljanje.
Mehke ščetineUmazanijo s čevljev odstranimo temeljito, a nežno. Pri čiščenju občutljivih materialov ne pušča sledi.
Primerno za čistilnika SE 3-18 Compact in SE 2 Spot s pršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,065
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|115 x 59 x 42
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Področja uporabe
- Čevlji / čevlji za pohodništvo