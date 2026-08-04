Čistilnik za sode BC 14/12 C
Čistilnik za sode BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.
S čistilnikom za sode BC 14/12 je čiščenje soda lažje in bolj ekonomično kot kdajkoli prej. Izdelava natančne pretvorbe se odpravi, namesto tega se čistilnik za sode vstavi neposredno v sod ali posodo in čiščenje se lahko začne takoj. Po čiščenju je dovolj preprosto držalo, da se enota takoj izklopi iz visokotlačnega čiščenja v sesalni način, tako da sod ali posodo ponovno pripravite za uporabo. Postopek, ki je tako prepričljiv, da Državni inštitut za raziskave vina v Weinsbergu celo uporablja našo čistilno napravo za izobraževalne namene in za čiščenje sodov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Električen
|Število šob (Kos(i))
|2
|Pretok vode (l/h): (l/h)
|1400
|Število vrtljajev (rpm)
|62
|Dolžina vgradnje (mm)
|315 - 900
|Napetost (V)
|115 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Odpiranje rezervoarja (mm)
|min. 40
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Teža (Kg)
|4,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170
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