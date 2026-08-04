S čistilnikom za sode BC 14/12 je čiščenje soda lažje in bolj ekonomično kot kdajkoli prej. Izdelava natančne pretvorbe se odpravi, namesto tega se čistilnik za sode vstavi neposredno v sod ali posodo in čiščenje se lahko začne takoj. Po čiščenju je dovolj preprosto držalo, da se enota takoj izklopi iz visokotlačnega čiščenja v sesalni način, tako da sod ali posodo ponovno pripravite za uporabo. Postopek, ki je tako prepričljiv, da Državni inštitut za raziskave vina v Weinsbergu celo uporablja našo čistilno napravo za izobraževalne namene in za čiščenje sodov.