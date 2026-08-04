Čistilnik za sode BC 14/12 C

Čistilnik za sode BC 14/12 je injekcijska naprava za notranje čiščenje posod in sodov - zlasti hrastovih sodov s kapaciteto med 225 in 600 litri.

S čistilnikom za sode BC 14/12 je čiščenje soda lažje in bolj ekonomično kot kdajkoli prej. Izdelava natančne pretvorbe se odpravi, namesto tega se čistilnik za sode vstavi neposredno v sod ali posodo in čiščenje se lahko začne takoj. Po čiščenju je dovolj preprosto držalo, da se enota takoj izklopi iz visokotlačnega čiščenja v sesalni način, tako da sod ali posodo ponovno pripravite za uporabo. Postopek, ki je tako prepričljiv, da Državni inštitut za raziskave vina v Weinsbergu celo uporablja našo čistilno napravo za izobraževalne namene in za čiščenje sodov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Električen
Število šob (Kos(i)) 2
Pretok vode (l/h): (l/h) 1400
Število vrtljajev (rpm) 62
Dolžina vgradnje (mm) 315 - 900
Napetost (V) 115 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Odpiranje rezervoarja (mm) min. 40
Temperatura (°C) max. 80
Teža (Kg) 4,8
Mere (D × Š × V) (mm) 1170
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