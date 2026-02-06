CVH HEPA komplet filtrov
Naš visokozmogljivi filter HEPA 12 (EN 1822:1998) (EN 1822:1998) zanesljivo odstrani 99,5 odstotkov najmanjših delcev, spor gliv, bakterij in alergenov, kot so iztrebki pršic ali cvetni prah.
Kdor želi po sesanju z našim baterijskim ročnim sesalnikom CVH 2 še svobodneje dihati doma, bo cenil visokozmogljiv filter HEPA 12 (EN 1822:1998). Filter varno in zanesljivo odstrani do 99,5 % tudi najmanjših delcev, velikih le 0,3 µm, glivične spore in bakterije ali alergene, kot so iztrebki pršic ali cvetni prah iz vsesanega zraka v prostoru. Za najboljše rezultate očistite filter vsaka dva tedna in ga zamenjajte vsakih šest mesecev.
Značilnosti in prednosti
Odstrani delce, spore glivic, bakterije in alergene kot so iztrebki pršic in cvetni prah
Hitro in enostavno zamenjati
Dolga življenjska doba zaradi rednega ščetkanja
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,032
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,051
|Mere (D × Š × V) (mm)
|104 x 52 x 45
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
