Kdor želi po sesanju z našim baterijskim ročnim sesalnikom CVH 2 še svobodneje dihati doma, bo cenil visokozmogljiv filter HEPA 12 (EN 1822:1998). Filter varno in zanesljivo odstrani do 99,5 % tudi najmanjših delcev, velikih le 0,3 µm, glivične spore in bakterije ali alergene, kot so iztrebki pršic ali cvetni prah iz vsesanega zraka v prostoru. Za najboljše rezultate očistite filter vsaka dva tedna in ga zamenjajte vsakih šest mesecev.