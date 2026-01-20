DB 120 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 2 - K 3
Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 2 - K 3. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.
Zahvaljujoč močni razpršilni cevi z vrtljivim curkom z zmogljivo vrtljivo šobo, odstranjuje tudi zelo trdovratno umazanijo in čisti do sijaja. Vrtljivi točkovni curek brez težav odstranjuje trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 - K 3.
Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
- Učinkovito odstranjevanje tudi trdovratne umazanije z odpornih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
100 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
- Za učinkovito in hitro čiščenje.
Bajonetni spoj
- Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,154
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,21
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Vozila
- Trdovratne nečistoče
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Mah