DB 120 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 2 - K 3

Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 2 - K 3. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.

Zahvaljujoč močni razpršilni cevi z vrtljivim curkom z zmogljivo vrtljivo šobo, odstranjuje tudi zelo trdovratno umazanijo in čisti do sijaja. Vrtljivi točkovni curek brez težav odstranjuje trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 - K 3.

Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
  • Učinkovito odstranjevanje tudi trdovratne umazanije z odpornih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
100 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
  • Za učinkovito in hitro čiščenje.
Bajonetni spoj
  • Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,154
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,21
Mere (D × Š × V) (mm) 450 x 41 x 41

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Področja uporabe
  • Vozila
  • Trdovratne nečistoče
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Mah