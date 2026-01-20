Zahvaljujoč močni razpršilni cevi z vrtljivim curkom z zmogljivo vrtljivo šobo, odstranjuje tudi zelo trdovratno umazanijo in čisti do sijaja. Vrtljivi točkovni curek brez težav odstranjuje trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin. Primerno za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 - K 3.