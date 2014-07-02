DB 160, razpršilna cev z vrtljivim curkom za K5–K7
Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zmogljivo rotacijsko šobo (točkovnim curkom) je namenjen za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije, kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.
Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zmogljivo rotorsko šobo, idealna za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vrteči se curek brez truda odstrani trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin in za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K5–K7.
Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
- Odstrani tudi trdovratno umazanijo z občutljivih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
Bajonetni spoj
- Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,205
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,248
|Mere (D × Š × V) (mm)
|468 x 51 x 51
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Vozila
- Trdovratne nečistoče
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Mah