Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zmogljivo rotorsko šobo, idealna za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vrteči se curek brez truda odstrani trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin in za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K5–K7.