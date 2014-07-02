DB 160, razpršilna cev z vrtljivim curkom za K5–K7

Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zmogljivo rotacijsko šobo (točkovnim curkom) je namenjen za odstranjevanje najtrdovratnejše umazanije, kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.

Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zmogljivo rotorsko šobo, idealna za odstranjevanje trdovratne umazanije. Vrteči se curek brez truda odstrani trdovratno umazanijo, na primer z mahom poraslo ali preperelo površino. Razpršilna cev z vrtljivim curkom je primerna tudi za čiščenje večjih površin in za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K5–K7.

Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
  • Odstrani tudi trdovratno umazanijo z občutljivih površin.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
Bajonetni spoj
  • Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,205
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,248
Mere (D × Š × V) (mm) 468 x 51 x 51
Področja uporabe
  • Vozila
  • Trdovratne nečistoče
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Mah