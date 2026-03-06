DB 180 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 7

Zmogljiva pri zelo trdovratni umazaniji: razpršilna cev z vrtljivim curkom za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 7. Z vrtljivim curkom in veliko zmogljivostjo lahko enostavno odstranite tudi trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.

Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
  • Učinkovito odstranjevanje tudi zelo trdovratne umazanije na občutljivih površinah.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
100 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
  • Za učinkovito in hitro čiščenje.
Bajonetni spoj
  • Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,167
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,306
Mere (D × Š × V) (mm) 450 x 41 x 41

Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Področja uporabe
  • Vozila
  • Trdovratne nečistoče
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • Mah