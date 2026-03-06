Zmogljiva pri zelo trdovratni umazaniji: razpršilna cev z vrtljivim curkom za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 7. Z vrtljivim curkom in veliko zmogljivostjo lahko enostavno odstranite tudi trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.