DB 180 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 7
Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zelo zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 7. Za posebno trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.
Zmogljiva pri zelo trdovratni umazaniji: razpršilna cev z vrtljivim curkom za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razreda K 7. Z vrtljivim curkom in veliko zmogljivostjo lahko enostavno odstranite tudi trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.
Značilnosti in prednosti
Rotirajoč točkovni curek
- Učinkovito odstranjevanje tudi zelo trdovratne umazanije na občutljivih površinah.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Ciljno čiščenje trdovratne umazanije.
100 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
- Za učinkovito in hitro čiščenje.
Bajonetni spoj
- Uporabniku še posebej prijazno.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,167
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,306
|Mere (D × Š × V) (mm)
|450 x 41 x 41
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Področja uporabe
- Vozila
- Trdovratne nečistoče
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- Mah