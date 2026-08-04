Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock

Priročno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360 ° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv.