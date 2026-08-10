Šest metrov dolg ozemljitveni kabel za vzpostavitev izenačitve potenciala med peskalno enoto in predmetom, ki ga želite očistiti med peskanjem s suhim ledom. To je še posebej potrebno, če je predmet, ki ga želite očistiti, izoliran, na primer kovinsko orodje na gumijasti podlogi. V tem primeru lahko ozemljitveni kabel prepreči elektrostatične razelektritve. Kabel ima na obeh koncih močne sponke, ki jih je mogoče na enem koncu pritrditi na stroj, na drugem pa na predmet, ki ga želite očistiti.