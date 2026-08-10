Dodatni komplet CO2 dovod 5m
Podaljševalna cev z dolžino 5 m za povezavo jeklenk CO2 ali snopov jeklenk na peskalnike s suhim ledom z integrirano proizvodnjo suhega ledu (tekočina na pelete/L2P).
Podaljšek cevi za peskalnike s suhim ledom s tehnologijo fluid-to-pellet za proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO2 za takojšnjo uporabo. Kärcher priporoča 5-metrski podaljšek predvsem za razširitev področja uporabe stroja L2P pri uporabi snopov jeklenk CO2. Cev je primerna tudi za priklop posameznih CO2 jeklenk.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|1,98
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,03
|Mere (D × Š × V) (mm)
|5000 x 42 x 42