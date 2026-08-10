Dodatni komplet CO2 dovod 5m

Podaljševalna cev z dolžino 5 m za povezavo jeklenk CO2 ali snopov jeklenk na peskalnike s suhim ledom z integrirano proizvodnjo suhega ledu (tekočina na pelete/L2P).

Podaljšek cevi za peskalnike s suhim ledom s tehnologijo fluid-to-pellet za proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO2 za takojšnjo uporabo. Kärcher priporoča 5-metrski podaljšek predvsem za razširitev področja uporabe stroja L2P pri uporabi snopov jeklenk CO2. Cev je primerna tudi za priklop posameznih CO2 jeklenk.

Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 1,98
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,03
Mere (D × Š × V) (mm) 5000 x 42 x 42
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