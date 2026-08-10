Podaljšek cevi za peskalnike s suhim ledom s tehnologijo fluid-to-pellet za proizvodnjo suhega ledu iz tekočega CO2 za takojšnjo uporabo. Kärcher priporoča 5-metrski podaljšek predvsem za razširitev področja uporabe stroja L2P pri uporabi snopov jeklenk CO2. Cev je primerna tudi za priklop posameznih CO2 jeklenk.