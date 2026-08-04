Dodatni komplet krmilni transformator za HKF 30/14-E

Električna omarica s krmilnim transformatorjem (nazivna moč 100 VA) in 10 m kablom (z vtikačem) za notranjo čistilno glavo HKF 30/14-E.

Električna omarica s krmilnim transformatorjem (nazivna moč 100 voltamperov) in 10-metrskim kablom (z vtičem) za notranjo čistilno glavo HKF 30/14-E. Vhodne napetosti električne omarice: 230 voltov, 400 voltov, 420 voltov in 460 voltov, 50/60 hercev. Izhodne napetosti električne omarice: 24 voltov/AC.

Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 230 - 460
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Teža vključno z embalažo (Kg) 6,6
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