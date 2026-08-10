Dodatni komplet scrambler L2P
Scrambler zdrobi pelete suhega ledu na manjše delce. To omogoča nežno čiščenje občutljivih površin.
Scrambler zdrobi pelete suhega ledu na manjše delce. To omogoča nežno čiščenje občutljivih površin. Scrambler je nameščen neposredno med stroj in pršilno cev. Na ta način ne ovira rokovanja z reaktivno pištolo. Stopnjo drobljenja lahko individualno prilagodite zahvaljujoč zamenljivim rezalnim ploščam.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (g)
|450
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,56
|Mere (D × Š × V) (mm)
|135 x 45 x 45