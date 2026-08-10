Scrambler zdrobi pelete suhega ledu na manjše delce. To omogoča nežno čiščenje občutljivih površin. Scrambler je nameščen neposredno med stroj in pršilno cev. Na ta način ne ovira rokovanja z reaktivno pištolo. Stopnjo drobljenja lahko individualno prilagodite zahvaljujoč zamenljivim rezalnim ploščam.