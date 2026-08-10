Dolgo okroglo brizgalno šobo lahko uporabite za učinkovito čiščenje komponent, kalupov za brizganje ali robotskih kosilnic s sistemi za peskanje s suhim ledom. Izdelan je iz robustnega nerjavečega jekla in aluminija, zato je idealen za abrazivno in podrobno uporabo ter brez težav odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo in obloge, ki jih povzročajo olja, maščobe, maziva in saje. Zahvaljujoč vgrajenemu sistemu za hitro menjavo je mogoče šobo upravljati hitro in udobno.