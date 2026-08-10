Dolga okrogla jet šoba, 4 mm
Dolga okrogla močna šoba za čistilne sisteme s suhim ledom proizvajalca Kärcher. Za abrazivno uporabo: odstranjevanje trdovratnih umazanije, barve, olja ali saj. S sistemom hitre menjave.
Dolgo okroglo brizgalno šobo lahko uporabite za učinkovito čiščenje komponent, kalupov za brizganje ali robotskih kosilnic s sistemi za peskanje s suhim ledom. Izdelan je iz robustnega nerjavečega jekla in aluminija, zato je idealen za abrazivno in podrobno uporabo ter brez težav odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo in obloge, ki jih povzročajo olja, maščobe, maziva in saje. Zahvaljujoč vgrajenemu sistemu za hitro menjavo je mogoče šobo upravljati hitro in udobno.
Značilnosti in prednosti
Dolga, abrazivna kontura curka
- Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
- Zelo nizka poraba stisnjenega zraka in CO2.
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
- Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,16
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,161
|Mere (D × Š × V) (mm)
|237 x 22 x 22
Področja uporabe
- Čiščenje kalupov in livarskih orodij
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za odstranjevanje barve s komponent strojev
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic