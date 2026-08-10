Kärcherjeva šoba z dolgim ​​ravnim curkom je idealna za abrazivno uporabo med čiščenjem sestavnih delov s suhim ledom, kalupov za brizganje ali celo robotskih kosilnic. Z lahkoto odstranjuje trdovratne umazanije, pa tudi barve, olja in maziva ali saje. Šoba, izdelana iz aluminija in nerjavečega jekla, je zelo robustna in jo je mogoče vrteti v pištoli na sprožilec. Inteligentni sistem hitre menjave omogoča izjemno enostavno in priročno rokovanje s šobo z ravnim curkom.