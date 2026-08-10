Dolga ploščata brizgalna šoba, 5 mm

Robustna ploščata šoba za uporabo s Kärcherjevimi čistilci s suhim ledom. Ima sistem hitre menjave, še posebej primeren za abrazivne aplikacije.

Kärcherjeva šoba z dolgim ​​ravnim curkom je idealna za abrazivno uporabo med čiščenjem sestavnih delov s suhim ledom, kalupov za brizganje ali celo robotskih kosilnic. Z lahkoto odstranjuje trdovratne umazanije, pa tudi barve, olja in maziva ali saje. Šoba, izdelana iz aluminija in nerjavečega jekla, je zelo robustna in jo je mogoče vrteti v pištoli na sprožilec. Inteligentni sistem hitre menjave omogoča izjemno enostavno in priročno rokovanje s šobo z ravnim curkom.

Značilnosti in prednosti
Dolga, abrazivna kontura curka
  • Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
Sistem hitre menjave
  • Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
  • Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije

Tehnični podatki

Teža (Kg) 0,18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,195
Mere (D × Š × V) (mm) 252 x 40 x 22
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
  • Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
  • Čiščenje kalupov in livarskih orodij
  • Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
  • Za odstranjevanje barve s komponent strojev
  • Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic