Dolga ploščata brizgalna šoba, 5 mm
Robustna ploščata šoba za uporabo s Kärcherjevimi čistilci s suhim ledom. Ima sistem hitre menjave, še posebej primeren za abrazivne aplikacije.
Kärcherjeva šoba z dolgim ravnim curkom je idealna za abrazivno uporabo med čiščenjem sestavnih delov s suhim ledom, kalupov za brizganje ali celo robotskih kosilnic. Z lahkoto odstranjuje trdovratne umazanije, pa tudi barve, olja in maziva ali saje. Šoba, izdelana iz aluminija in nerjavečega jekla, je zelo robustna in jo je mogoče vrteti v pištoli na sprožilec. Inteligentni sistem hitre menjave omogoča izjemno enostavno in priročno rokovanje s šobo z ravnim curkom.
Značilnosti in prednosti
Dolga, abrazivna kontura curka
- Enostavno odstranjevanje izjemno trdovratnih usedlin zahvaljujoč visoki zmogljivosti.
Sistem hitre menjave
- Zelo enostavno za uporabo in s številnimi namestitvami.
Robustna, dolgotrajna oblika
- Kakovosten dizajn iz nerjavnega jekla in aluminija.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,195
|Mere (D × Š × V) (mm)
|252 x 40 x 22
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v industrijskih okoljih, na primer za čiščenje proizvodnih prostorov
- Čiščenje kalupov in livarskih orodij
- Za čiščenje strojev, delov motorja, kalupov in tesnilnih površin
- Za odstranjevanje barve s komponent strojev
- Za čiščenje vrtnega orodja in robotskih kosilnic