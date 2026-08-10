Dolgotrajni filter za drobne delce
Dolgotrajni filter pri napravah VC 5 zanesljivo filtrira drobne delce prahu. Nameščen je v filtrirni kaseti in se enostavno izvleče ter očisti.
Dolgotrajni filter pri napravah VC 5 zanesljivo filtrira drobne delce prahu. Nameščen je v filtrirni kaseti in se enostavno izvleče ter očisti. Filter se po potrebi lahko očistiti, tako da se ga izpraši.
Značilnosti in prednosti
Primeren za Kärcher-jeve kompaktne sesalnike VC 5
Zanesljivo filtrira droben prah
Nameščen v filtrno kaseto, tako da je odstranjevanje enostavno
Enostavno se čisti, ročno s tresenjem
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,074
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,12
|Mere (D × Š × V) (mm)
|98 x 94 x 93
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije