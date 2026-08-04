Dvojna pršilna cev, 960 mm

Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).

960-milimetrski dvojni nastavek za spremenljivo nastavitev tlaka na ročaju ob polnem pretoku vode, ki je primeren zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 310
Dolžina (mm) 960
Temperatura (°C) max. 150
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,8

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