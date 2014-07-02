Dvojna pršilna cev, 960 mm
Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).
960-milimetrski dvojni nastavek za spremenljivo nastavitev tlaka na ročaju ob polnem pretoku vode, ki je primeren zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maksimalen delovni tlak (bar)
|310
|Dolžina (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|max. 150
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,6
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