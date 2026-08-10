Varno, trpežno in zelo udobno: nova EASY! Force visokotlačna pištola prepriča tudi, če se uporablja v eksplozijsko varnih območjih. Celoten keramični ventil zagotavlja do 5-krat daljšo življenjsko dobo kot druge visokotlačne pištole na trgu. Hkrati visokotlačna pištola EASY! Force omogoča delo brez utrujenosti z uporabo povratne sile visokotlačnega curka za zmanjšanje zadrževalne sile na nič za uporabnika.