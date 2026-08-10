EASY!Force Food
Idealen za prehrambeno industrijo: Visokotlačna pištola EASY! Force z vsemi keramičnimi ventili omogoča delo brez utrujenosti, saj uporabnik praktično ne rabi nobene moči za uporabo.
Z uporabo povratne sile visokotlačnega curka iz visokotlačne pištole EASY! Krogelni in tesnilni sedeži njihovega ventila so izdelani iz izjemno robustne keramike in so odporni na vse tuje delce. Celoten keramični ventil zagotavlja do 5-krat daljšo življenjsko dobo kot druge visokotlačne pištole.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Maks. tlak (bar)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,657