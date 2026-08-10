Z uporabo povratne sile visokotlačnega curka iz visokotlačne pištole EASY! Krogelni in tesnilni sedeži njihovega ventila so izdelani iz izjemno robustne keramike in so odporni na vse tuje delce. Celoten keramični ventil zagotavlja do 5-krat daljšo življenjsko dobo kot druge visokotlačne pištole.