Učinkovito in temeljito čiščenje občutljivih površin še nikoli ni bilo tako enostavno, hitro ali ekonomično. S 50 odstotkov večjo učinkovitostjo čiščenja in enako porabo virov ponuja eco!Booster 50 odstotkov višjo učinkovitost vode in energije v primerjavi s Kärcherjevim standardnim ravnim curkom (potrjeno s strani neodvisnega inštituta za testiranje). Tako je čiščenje zelo temeljito in hitro ter prihrani čas, vodo in energijo. Zahvaljujoč zelo enakomernemu odstranjevanju se umazanija res učinkovito pobere, brezskrbno pa je mogoče očistiti tudi občutljive materiale, kot so barvane površine ali les. Hkrati ponuja eco!Booster impresivno rokovanje: kljub večji učinkovitosti čiščenja je zaznana raven hrupa med uporabo 25 odstotkov nižja kot pri standardnem ravnem curku Kärcher. eco!Booster 120 je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 in K 3.