eco!Booster 120
Idealen za občutljive površine – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot Kärcherjev standardni ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.
Učinkovito in temeljito čiščenje občutljivih površin še nikoli ni bilo tako enostavno, hitro ali ekonomično. S 50 odstotkov večjo učinkovitostjo čiščenja in enako porabo virov ponuja eco!Booster 50 odstotkov višjo učinkovitost vode in energije v primerjavi s Kärcherjevim standardnim ravnim curkom (potrjeno s strani neodvisnega inštituta za testiranje). Tako je čiščenje zelo temeljito in hitro ter prihrani čas, vodo in energijo. Zahvaljujoč zelo enakomernemu odstranjevanju se umazanija res učinkovito pobere, brezskrbno pa je mogoče očistiti tudi občutljive materiale, kot so barvane površine ali les. Hkrati ponuja eco!Booster impresivno rokovanje: kljub večji učinkovitosti čiščenja je zaznana raven hrupa med uporabo 25 odstotkov nižja kot pri standardnem ravnem curku Kärcher. eco!Booster 120 je primeren za vse visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 2 in K 3.
Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
- Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večji izkoristek vode*
- Varčuje z vodo.
50 % večja energetska učinkovitost*
- Varčuje z energijo.
Zaznano zmanjšanje glasnosti do 25 %**
- Tišji med uporabo.
Zelo vsestranski pri uporabi
- Posebej primeren za občutljive površine, kot so barva ali les.
Združljivo z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher razreda K 2 in K 3.
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,23
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,337
|Mere (D × Š × V) (mm)
|452 x 104 x 42
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0). /
* Na podlagi 50 % večje površine, ki jo je mogoče očistiti z enako količino energije in vode v primerjavi z ravnim curkom. /
** V primerjavi z zaznano ravnjo hrupa pri uporabi standardnega ravnega curka Kärcher. Natančna vrednost se lahko razlikuje glede na uporabljeno napravo.
