eco!Booster je primeren za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C), je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 040. V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo zagotavlja impresivno 50 % večjo zmogljivost površine. Povečana širina curka zagotavlja manjšo porabo energije in vode ter s tem večjo učinkovitost. Idealen je za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Revolucionarni koncept šob usmerja vodni tok s pomočjo zraka, vsesanega v sistem. To omogoča hitre impresivne rezultate čiščenja, kar je še posebej pomembno za sektorje, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.