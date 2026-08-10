eco!Booster TR 040

eco!Booster s 50 % večjo površinsko zmogljivostjo kot Kärcherjeva močna šoba; idealno za občutljive površine. Za visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo (velikost šobe 040).

eco!Booster je primeren za Kärcherjeve visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C), je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 040. V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo zagotavlja impresivno 50 % večjo zmogljivost površine. Povečana širina curka zagotavlja manjšo porabo energije in vode ter s tem večjo učinkovitost. Idealen je za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Revolucionarni koncept šob usmerja vodni tok s pomočjo zraka, vsesanega v sistem. To omogoča hitre impresivne rezultate čiščenja, kar je še posebej pomembno za sektorje, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.

Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s ploskim curkom
  • Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večja učinkovitost porabe vode¹⁾
  • Varčuje z vodo.
50 % večja energijska učinkovitost¹⁾
  • Varčuje z energijo.
Zelo vsestranski pri uporabi
  • Posebej primeren za občutljive površine, kot so barva ali les.
Specifikacije

Tehnični podatki

Tlak (bar) max. 300
Temperatura (°C) max. 85
Velikost šobe ( ) 40
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,531

¹⁾ Na podlagi zmožnosti čiščenja 50 % večje površine kot standardni ploščati curek Kärcher z enako količino energije in vode.

eco!Booster TR 040

Video posnetki

Področja uporabe
  • Čiščenje fasad
  • Komunalne aplikacije, na primer čiščenje fasad ali ograj.
  • Čiščenje vozil
  • Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
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