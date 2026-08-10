V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo zagotavlja eco!Booster 50 % večjo površinsko zmogljivost. Idealen je za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Še več, povečana širina curka s seboj prinaša večjo učinkovitost, kar vodi do manjše porabe energije in vode. eco!Booster je primeren za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 045. Revolucionarni koncept šobe črpa zrak in usmerja vodni tok. Na ta način so vrhunski rezultati čiščenja doseženi v krajšem času, kar je pomembna razlika za ciljne skupine, kot so gradbeništvo ali čiščenje vozil.