eco!Booster TR 045
eco!Booster s 50 % večjo površinsko zmogljivostjo kot Kärcherjeva močna šoba; idealno za občutljive površine. Za visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo (velikost šobe 045).
V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo zagotavlja eco!Booster 50 % večjo površinsko zmogljivost. Idealen je za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Še več, povečana širina curka s seboj prinaša večjo učinkovitost, kar vodi do manjše porabe energije in vode. eco!Booster je primeren za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 045. Revolucionarni koncept šobe črpa zrak in usmerja vodni tok. Na ta način so vrhunski rezultati čiščenja doseženi v krajšem času, kar je pomembna razlika za ciljne skupine, kot so gradbeništvo ali čiščenje vozil.
Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s ploskim curkom
- Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večja učinkovitost porabe vode¹⁾
- Varčuje z vodo.
50 % večja energijska učinkovitost¹⁾
- Varčuje z energijo.
Zelo vsestranski pri uporabi
- Posebej primeren za občutljive površine, kot so barva ali les.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|45
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,533
¹⁾ Na podlagi zmožnosti čiščenja 50 % večje površine kot standardni ploščati curek Kärcher z enako količino energije in vode.
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Področja uporabe
- Čiščenje fasad
- Komunalne aplikacije, na primer čiščenje fasad ali ograj.
- Čiščenje vozil
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
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