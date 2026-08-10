eco!Booster TR 050
eco!Booster s 50 % večjo površinsko zmogljivostjo kot Kärcherjeva močna šoba; idealno za občutljive površine. Za visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo (velikost šobe 050).
V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo, eco!Booster omogoča 50 % večjo površinsko zmogljivost in je idealen za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Učinkovitost je posledica povečane širine curka in vodi do manjše porabe energije in vode. Primeren je za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 050. Z revolucionarnim konceptom šob se zrak vsesava in usmerja vodni tok. To omogoča odlične rezultate čiščenja v krajšem času, kar je še posebej pomembno v sektorjih, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.
Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s ploskim curkom
- Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večja učinkovitost porabe vode¹⁾
- Varčuje z vodo.
50 % večja energijska učinkovitost¹⁾
- Varčuje z energijo.
Zelo vsestranski pri uporabi
- Posebej primeren za občutljive površine, kot so barva ali les.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|50
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,527
¹⁾ Na podlagi zmožnosti čiščenja 50 % večje površine kot standardni ploščati curek Kärcher z enako količino energije in vode.
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Področja uporabe
- Čiščenje fasad
- Komunalne aplikacije, na primer čiščenje fasad ali ograj.
- Čiščenje vozil
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
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