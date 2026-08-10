V primerjavi s Kärcherjevo močno šobo, eco!Booster omogoča 50 % večjo površinsko zmogljivost in je idealen za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Učinkovitost je posledica povečane širine curka in vodi do manjše porabe energije in vode. Primeren je za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 050. Z revolucionarnim konceptom šob se zrak vsesava in usmerja vodni tok. To omogoča odlične rezultate čiščenja v krajšem času, kar je še posebej pomembno v sektorjih, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.