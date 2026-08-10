eco!Booster TR 060
eco!Booster s 50 % večjo površinsko zmogljivostjo kot Kärcherjeva močna šoba; idealno za občutljive površine. Za visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo (velikost šobe 060).
Površinska zmogljivost eco!Boosterja je za 50 odstotkov višja kot pri močnem nastavku Kärcher. Povečana širina curka zmanjša porabo energije in vode ter poveča učinkovitost. Idealno za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Primeren je za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 060. Z revolucionarnim konceptom šob se zrak vsesa, da usmeri vodni curek. To pomeni, da je mogoče doseči odlične rezultate čiščenja v krajšem času, kar je še posebej pomembno za sektorje, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.
Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s ploskim curkom
- Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večja učinkovitost porabe vode¹⁾
- Varčuje z vodo.
50 % večja energijska učinkovitost¹⁾
- Varčuje z energijo.
Zelo vsestranski pri uporabi
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Velikost šobe ( )
|60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,512
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Čiščenje fasad
- Komunalne aplikacije, na primer čiščenje fasad ali ograj.
- Čiščenje vozil
- Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
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