Površinska zmogljivost eco!Boosterja je za 50 odstotkov višja kot pri močnem nastavku Kärcher. Povečana širina curka zmanjša porabo energije in vode ter poveča učinkovitost. Idealno za čiščenje občutljivih površin, kot so ometane fasade ali lesene stene. Primeren je za visokotlačne čistilnike s hladno in vročo vodo (do 85 °C) proizvajalca Kärcher, je združljiv z vmesnikom EASY!Lock in ima velikost šobe 060. Z revolucionarnim konceptom šob se zrak vsesa, da usmeri vodni curek. To pomeni, da je mogoče doseči odlične rezultate čiščenja v krajšem času, kar je še posebej pomembno za sektorje, kot sta gradbeništvo ali čiščenje vozil.