Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi

Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.

Značilnosti in prednosti
Podaljšek razpršilne cevi za 0,4 m
  • Za čiščenje težko dostopnih mest (tudi na višini)
Kompaktna oblika
  • Povečanje radija uporabe, višja mera prilagodljivosti.
  • Lahko rokovanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,259
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,31
Mere (D × Š × V) (mm) 446 x 45 x 45

