EPA filter

Pralni EPA filter za čistilno-sesalni stroj BR 45/22 in sesalnik za pranje DS 6 spray zadržuje drobne lebdeče delce, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka.

EPA filter, ki je poleg čistilno-sesalnega stroja BR 45/22 primeren tudi za Kärcherjev sesalnik za pranje DS 6, uporabnika zanesljivo ščiti pred drobnimi delci v zraku, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka in jih učinkovito zadrži. Pri uporabi čistil z razpršilno ekstrakcijo deluje tudi kot filter za zaščito motoja, saj preprečuje prodor škodljive vlage v motor naprave. Zaradi mehkega gumijastega roba, se filter lahko razširi in izpere pod tekočo vodo. Potem ga je potrebno enostavno posušiti na radiatorju.

Značilnosti in prednosti
Pralno
  • Ponovo uporabno in dolgotrajno
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva Bela
Teža (Kg) 0,091
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,151
Mere (D × Š × V) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatibilne naprave
