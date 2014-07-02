EPA filter
Pralni EPA filter za čistilno-sesalni stroj BR 45/22 in sesalnik za pranje DS 6 spray zadržuje drobne lebdeče delce, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka.
EPA filter, ki je poleg čistilno-sesalnega stroja BR 45/22 primeren tudi za Kärcherjev sesalnik za pranje DS 6, uporabnika zanesljivo ščiti pred drobnimi delci v zraku, kot so delci prahu in alergeni iz kondenziranega vlažnega zraka in jih učinkovito zadrži. Pri uporabi čistil z razpršilno ekstrakcijo deluje tudi kot filter za zaščito motoja, saj preprečuje prodor škodljive vlage v motor naprave. Zaradi mehkega gumijastega roba, se filter lahko razširi in izpere pod tekočo vodo. Potem ga je potrebno enostavno posušiti na radiatorju.
Značilnosti in prednosti
Pralno
- Ponovo uporabno in dolgotrajno
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,091
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,151
|Mere (D × Š × V) (mm)
|195 x 97 x 34