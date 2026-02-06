Filter Fine
Za čist zrak in dolgotrajno, močno delovanje vašega baterijskega sesalnika: filtrira najfinejše delce iz zraka in ščiti motor.
Kot sestavni del naprednega večstopenjskega filtrirnega sistema, ki ga sestavljajo grobi, fini in HEPA filter, ta fini filter učinkovito odstrani najmanjše prašne delce, še preden dosežejo HEPA filter. To zagotavlja maksimalno čistočo in bolj zdravo notranjo klimo. Za dosledno optimalno delovanje priporočamo, da filter redno čistite s stresanjem grobega prahu in po potrebi z mehko krtačo. Fini filter zamenjajte vsakih šest mesecev, da ohranite visoko sesalno moč.
Značilnosti in prednosti
Visokokakovosten filtrirni material
- Zagotavlja maksimalno pobiranje delcev ter posledično temeljitejše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu.
Optimizirano prileganje
- Omogoča hitro in nezahtevno zamenjavo filtra brez izgube časa.
Enostavno čiščenje s stresanjem ali krtačenjem
- Prihrani čas in trud pri vzdrževanju baterijskega sesalnika.
Ščiti motor pred prahom in pred obrabo
- Podaljša življenjsko dobo baterijskega sesalnika in zagotavlja stalno visoko sesalno moč.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Teža (Kg)
|0,038
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,061
|Mere (D × Š × V) (mm)
|50 x 50 x 119