Kot sestavni del naprednega večstopenjskega filtrirnega sistema, ki ga sestavljajo grobi, fini in HEPA filter, ta fini filter učinkovito odstrani najmanjše prašne delce, še preden dosežejo HEPA filter. To zagotavlja maksimalno čistočo in bolj zdravo notranjo klimo. Za dosledno optimalno delovanje priporočamo, da filter redno čistite s stresanjem grobega prahu in po potrebi z mehko krtačo. Fini filter zamenjajte vsakih šest mesecev, da ohranite visoko sesalno moč.