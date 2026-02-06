Filter HEPA 12

S higienskim filtrom HEPA (EN 1822:1998) je izpušni zrak iz sesalnika prahu čistejši od okoliškega zraka.

Higienski filter HEPA (EN 1822:1998) iz zraka zanesljivo in varno filtrira drobne trdne delce, kot je pelod ali kot so delci, ki povzročajo alergije. Posledično je izpušni zrak iz sesalnika čistejši od okoliškega zraka v prostoru. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno. Higienski filter HEPA 12 je združljiv z napravami VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.

Značilnosti in prednosti
Fini mrežni filter
  • Zanesljivo in varno filtrira drobne trdne delce, kot je pelod ali delce, ki povzročajo alergije.
Enostavno zamenljiva.
  • Magnetno držalo omogoča hitro in preprosto zamenjavo.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,034
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,055
Mere (D × Š × V) (mm) 90 x 50 x 50
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije