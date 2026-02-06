Higienski filter HEPA (EN 1822:1998) iz zraka zanesljivo in varno filtrira drobne trdne delce, kot je pelod ali kot so delci, ki povzročajo alergije. Posledično je izpušni zrak iz sesalnika čistejši od okoliškega zraka v prostoru. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno. Higienski filter HEPA 12 je združljiv z napravami VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.