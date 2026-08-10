Komplet filtrov za čistilnik za vzmetnice zagotavlja dosledno visoko higiensko učinkovitost čiščenja. Pri tem ima bistveno vlogo dvostopenjski filtrirni sistem, ki ga zagotavlja interakcija penastega filtra v posodi za prah in ločenega filtra za zaščito motorja. Penasti filter najprej zanesljivo absorbira večje delce. To učinkovito predfiltriranje učinkovito ščiti filter za njim pred hitro zamašitvijo. Rezultat je dosledno visoka sesalna moč brez opaznega padca zmogljivosti med postopkom čiščenja. Poleg tega dvojna pregrada filtra zmanjša obrabo motorja naprave. Spodnji zaščitni filter motorja ujame tudi najfinejše prašne delce in zagotavlja zanesljivo zaščito motorja. Ta zaščitni mehanizem bistveno poveča vzdržljivost sesalnika za vzmetnice. Da bi zagotovili dolgoročno popolno delovanje, je priporočljivo, da po vsaki uporabi očistite penasti filter in filter za zaščito motorja.