Filter vrečka RCV 5, sesalna postaja (3 kom.)
Visokokakovostne filtrske vrečke iz flisa zagotavljajo enostavno in higienično odstranjevanje umazanije in prahu iz postaje; posebej za sesalno postajo RCV 5.
Filtrirne vrečke iz materiala iz flisa, odpornega na trganje, so prilagojene za sesalno postajo RCV 5 in navdušujejo z izjemno robustnim materialom in visoko stopnjo zadrževanja prahu. To zagotavlja stalno visoko sesalno moč postaje, kar pomeni, da lahko robotski sesalnik uporabljate še bolj avtonomno. V obsegu dobave so vključene tri vrečke.
Značilnosti in prednosti
Flis material za odlično zadrževanje prahu in konstantno sesalno moč
Material iz flisa, odporen na trganje, je posebej primeren za daljšo uporabo
Odprtina za prah s ključavnico za higiensko odlaganje filtrske vrečke
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|185 x 155 x 145
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim vlakni