Filtrirne vrečke iz materiala iz flisa, odpornega na trganje, so prilagojene za sesalno postajo RCV 5 in navdušujejo z izjemno robustnim materialom in visoko stopnjo zadrževanja prahu. To zagotavlja stalno visoko sesalno moč postaje, kar pomeni, da lahko robotski sesalnik uporabljate še bolj avtonomno. V obsegu dobave so vključene tri vrečke.