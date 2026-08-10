Posebne filtrirne vrečke iz flisa Renovation KFI 489 so idealne za sesanje suhe in vlažne umazanije ter tudi za sesanje finega prahu, ki nastane med obnovitvenimi deli in pri delu z električnim orodjem. Petslojni, izjemno odporen flis material s predfiltrom zagotavlja, da se površina filtra ne maši, kar zagotavlja dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike. Obseg dobave: 4 vrečke.