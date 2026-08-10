Filter vrečka Renovation KFI 489
Posebna filtrirna vrečka iz flisa za dolgotrajno sesalno moč pri sesanju finega prahu med prenovami in pri delu z električnim orodjem. Primerno za Kärcher mokre in suhe sesalnike.
Posebne filtrirne vrečke iz flisa Renovation KFI 489 so idealne za sesanje suhe in vlažne umazanije ter tudi za sesanje finega prahu, ki nastane med obnovitvenimi deli in pri delu z električnim orodjem. Petslojni, izjemno odporen flis material s predfiltrom zagotavlja, da se površina filtra ne maši, kar zagotavlja dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo. Razvit po meri za Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 in MV 4–6 mokre in suhe sesalnike. Obseg dobave: 4 vrečke.
Značilnosti in prednosti
Petslojni material iz flisa vklj. predfilter
- Za dolgotrajno sesalno moč in optimalno filtracijo prahu med uporabo.
- Za nemoteno delo.
- Izjemno odporna na trganje, posebej primerna za težke aplikacije.
Primerna za Kärcher mokre in suhe sesalnike WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|4
|Barva
|siva
|Teža (Kg)
|0,27
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,37
|Mere (D × Š × V) (mm)
|265 x 185 x 68
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Področja uporabe
- Drobni prah
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
- Delavnica
- Prenova