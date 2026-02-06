Kot del 3-stopenjskega filtrskega sistema s ciklonskim filtrov, filtrom vstopnega zraka in filtrom HEPA ali penastim filtrom, filter vstopnega zraka med sesanjem prahu iz zraka filtrira drobne trdne delce, preden se zrak nato očisti še v filtru izpušnega zraka (filter HEPA 12 ali penasti filter izpušnega zraka, odvisno od naprave). Naše priporočilo: iz filtra vstopnega zraka redno otresite nabrani prah in uporabite Kärcherjevo orodje za čiščenje filtrov. Filter je združljiv z napravami VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.