Filter vstopnega zraka

Med sesanjem prahu iz zraka filtrira drobne trdne delce. Filter vstopnega zraka je združljiv z napravami VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.

Kot del 3-stopenjskega filtrskega sistema s ciklonskim filtrov, filtrom vstopnega zraka in filtrom HEPA ali penastim filtrom, filter vstopnega zraka med sesanjem prahu iz zraka filtrira drobne trdne delce, preden se zrak nato očisti še v filtru izpušnega zraka (filter HEPA 12 ali penasti filter izpušnega zraka, odvisno od naprave). Naše priporočilo: iz filtra vstopnega zraka redno otresite nabrani prah in uporabite Kärcherjevo orodje za čiščenje filtrov. Filter je združljiv z napravami VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily in VC 7 Cordless yourMax.

Značilnosti in prednosti
Dolga življenjska doba
  • Preprosto čiščenje z orodjem za čiščenje filtrov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva siva
Teža (Kg) 0,027
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,056
Mere (D × Š × V) (mm) 130 x 50 x 50
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije