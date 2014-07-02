Filter z ravnimi gubami

Filter z ravnimi gubamiomogoča mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra. Ponuja veliko filtrsko površino na najmanjšem prostoru in se ne nahaja v posodi sesalnika.

Filter z ravnimi gubami omogoča mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra. Ponuja veliko filtrsko površino na najmanjšem prostoru in ne vstopa v posodo sesalnika. Zraven tega, filter se ponaša z visoko stopnjo zadrževanja prahu, zaradi svoje fleksibilne izvedbe pa je enostaven za čiščenje.

Značilnosti in prednosti
Material filtra
  • omogoča mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra
  • Visoka stopnja zadrževanja prahu
Fleksibilna izvedba
  • Enostavno čiščenje
Kompaktna izvedba
  • Velika površina filtra na minimalnem prostoru
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Barva rjava
Teža (Kg) 0,13
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,177
Mere (D × Š × V) (mm) 205 x 75 x 73
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI