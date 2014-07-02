Filter z ravnimi gubami
Filter z ravnimi gubami omogoča mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra. Ponuja veliko filtrsko površino na najmanjšem prostoru in ne vstopa v posodo sesalnika. Zraven tega, filter se ponaša z visoko stopnjo zadrževanja prahu, zaradi svoje fleksibilne izvedbe pa je enostaven za čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Material filtra
- omogoča mokro in suho sesanje brez zamenjave filtra
- Visoka stopnja zadrževanja prahu
Fleksibilna izvedba
- Enostavno čiščenje
Kompaktna izvedba
- Velika površina filtra na minimalnem prostoru
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|rjava
|Teža (Kg)
|0,13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,177
|Mere (D × Š × V) (mm)
|205 x 75 x 73