Filter z ravnimi gubami
Robustni filter z ravnimi gubami, specialno za sesalnike za pepel in suhe sesalnike. Za dolgotrajni učinek sesanja.
Robustni filter z ravnimi gubami, specialno za sesalnike za pepel in sesalnike za suho sesanje. Za dolgotrajni učinek sesanja.
Značilnosti in prednosti
Primerna za Kärcherjeve sesalnike za pepel in suho sesanje AD 3, AD 2 in AD 4 Premium
Za dolgotrajno sesalno zmogljivost
Možnost preproste zamenjave
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,116
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,163
|Mere (D × Š × V) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Odstranjevanje pepela