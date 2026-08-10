Filter, zapakiran, HEPA, H13
Izbirna filtrska kaseta HEPA H 13 (papir/umetna snov) za uporabo namesto serijske filtrske kasete za izpihani zrak. Poveča zmogljivost filtriranja in izboljša izpihani zrak.
Naš filter HEPA 13 lahko zaradi izredne 99,95-odstotne zmogljivosti izločevanja zadrži drobne delce velikosti nekaj mikrometrov. Filter z veliko kapaciteto absorbira skoraj vse aerosole, viruse in klice, da se ne morejo vrniti v okoliški zrak. Filter HEPA 13, ki je certificiran po preskusnem standardu DIN EN 1822:2019, izpolnjuje tudi visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,09
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,125
|Mere (D × Š × V) (mm)
|165 x 72 x 55