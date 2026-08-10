Filter, zapakiran, HEPA, H13

Izbirna filtrska kaseta HEPA H 13 (papir/umetna snov) za uporabo namesto serijske filtrske kasete za izpihani zrak. Poveča zmogljivost filtriranja in izboljša izpihani zrak.

Naš filter HEPA 13 lahko zaradi izredne 99,95-odstotne zmogljivosti izločevanja zadrži drobne delce velikosti nekaj mikrometrov. Filter z veliko kapaciteto absorbira skoraj vse aerosole, viruse in klice, da se ne morejo vrniti v okoliški zrak. Filter HEPA 13, ki je certificiran po preskusnem standardu DIN EN 1822:2019, izpolnjuje tudi visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih.

Specifikacije

Tehnični podatki

Število (Kos(i)) 1
Barva Črna
Teža (Kg) 0,09
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,125
Mere (D × Š × V) (mm) 165 x 72 x 55