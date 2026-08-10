Naš filter HEPA 13 lahko zaradi izredne 99,95-odstotne zmogljivosti izločevanja zadrži drobne delce velikosti nekaj mikrometrov. Filter z veliko kapaciteto absorbira skoraj vse aerosole, viruse in klice, da se ne morejo vrniti v okoliški zrak. Filter HEPA 13, ki je certificiran po preskusnem standardu DIN EN 1822:2019, izpolnjuje tudi visoke varnostne standarde v higiensko občutljivih območjih.