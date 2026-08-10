Filtrirna vrečka za robotsko postajo

Visokokakovostna filtrirna vrečka iz flisa zagotavlja enostavno in higienično odstranjevanje umazanije in prahu iz postaje. Primerno za sesalno postajo RVC 3 Comfort in RVM 4 Comfort.

Filtrirske vrečke iz materiala iz flisa, odpornega na trganje, so posebej prilagojene sesalnim postajam RVC 3 Comfort in RVM 4 Comfort ter navdušujejo s svojim izjemno robustnim materialom in visoko stopnjo zadrževanja prahu. To zagotavlja dosledno visoko sesalno moč postaje, kar omogoča še bolj avtonomno uporabo robotskega sesalnika. V obsegu dobave so vključene tri vrečke.

Značilnosti in prednosti
Vzdržljiv material iz flisa 
  • Material iz flisa, odporen proti trganju, zagotavlja odlično vpijanje prahu in dosledno delovanje, zlasti pri dolgotrajni uporabi.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 3
Barva Bela
Teža (Kg) 0,03
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,169
Mere (D × Š × V) (mm) 130 x 150 x 25
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Trde talne obloge
  • Na preprogah z nizkim dlakami