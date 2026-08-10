Filtrirna vrečka za robotsko postajo
Visokokakovostna filtrirna vrečka iz flisa zagotavlja enostavno in higienično odstranjevanje umazanije in prahu iz postaje. Primerno za sesalno postajo RVC 3 Comfort in RVM 4 Comfort.
Filtrirske vrečke iz materiala iz flisa, odpornega na trganje, so posebej prilagojene sesalnim postajam RVC 3 Comfort in RVM 4 Comfort ter navdušujejo s svojim izjemno robustnim materialom in visoko stopnjo zadrževanja prahu. To zagotavlja dosledno visoko sesalno moč postaje, kar omogoča še bolj avtonomno uporabo robotskega sesalnika. V obsegu dobave so vključene tri vrečke.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljiv material iz flisa
- Material iz flisa, odporen proti trganju, zagotavlja odlično vpijanje prahu in dosledno delovanje, zlasti pri dolgotrajni uporabi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|3
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,03
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,169
|Mere (D × Š × V) (mm)
|130 x 150 x 25
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Na preprogah z nizkim dlakami