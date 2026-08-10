Filtrirske vrečke iz materiala iz flisa, odpornega na trganje, so posebej prilagojene sesalnim postajam RVC 3 Comfort in RVM 4 Comfort ter navdušujejo s svojim izjemno robustnim materialom in visoko stopnjo zadrževanja prahu. To zagotavlja dosledno visoko sesalno moč postaje, kar omogoča še bolj avtonomno uporabo robotskega sesalnika. V obsegu dobave so vključene tri vrečke.