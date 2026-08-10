Filtrirne vrečke iz koprene, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.
Izjemno odporne na trganje, 3-slojne filtrske vrečke iz flisa, razred prahu M. Filterske vrečke iz flisa imajo 2- do 3-krat večjo kapaciteto od običajnih papirnatih filtrskih vrečk. Standard za T 10/1 in T 12/1. Vsebina: x10.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število (Kos(i))
|10
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,568
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,594
|Mere (D × Š × V) (mm)
|365 x 240 x 85