Filtrirne vrečke iz koprene, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.

Izjemno odporne na trganje, 3-slojne filtrske vrečke iz flisa, razred prahu M. Filterske vrečke iz flisa imajo 2- do 3-krat večjo kapaciteto od običajnih papirnatih filtrskih vrečk. Standard za T 10/1 in T 12/1. Vsebina: x10.

Specifikacije

Tehnični podatki

Število (Kos(i)) 10
Barva Bela
Teža (Kg) 0,568
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,594
Mere (D × Š × V) (mm) 365 x 240 x 85