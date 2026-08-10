Filtrska vrečka iz koprene

Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja za higiensko odstranjevanje brez stika z nečistočami. Primerna za Kärcherjev sesalnik VC 2.

Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja za higiensko odstranjevanje brez stika z nečistočami.

Značilnosti in prednosti
Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja
  • Za higiensko odstranjevanje brez kontakta z nečistočami
Velika sposobnost sprejema
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 5
Barva Bela
Teža (Kg) 0,18
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,28
Mere (D × Š × V) (mm) 350 x 160 x 33
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije