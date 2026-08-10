Filtrska vrečka iz koprene
Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja za higiensko odstranjevanje brez stika z nečistočami. Primerna za Kärcherjev sesalnik VC 2.
Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja za higiensko odstranjevanje brez stika z nečistočami.
Značilnosti in prednosti
Filter vrečka iz flisa s praktičnim sistemom zapiranja
- Za higiensko odstranjevanje brez kontakta z nečistočami
Velika sposobnost sprejema
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|5
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,28
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 160 x 33
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije