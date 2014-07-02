Filtrska vrečka iz koprene
5-slojna filtrska vrečka iz flisa, izjemno odporna na trganje, za dolgotrajno veliko moč sesanja in visoko stopnjo zadrževanja prahu.
Filtrska vrečka iz petslojnega flisa, izjemno odporna na trganje, za dolgotrajno veliko moč sesanja in visoko stopnjo zadrževanja prahu. S praktičnim sistemom zapiranja za higiensko manipuliranje.
Značilnosti in prednosti
Kvalitetni material iz flisa
- Zelo velik volumen sprejemanja nečistoč
- Posebno odporno na trganje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|5
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 150 x 10