Filtrske vrečke iz flisa KFI 117

Zasnovane za sesalnike za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery: 3-slojne filtrske vrečke iz flisa za dolgotrajno sesalno moč in visoko zadrževanje prahu.

Za zmogljivo delovanje: 3-slojne filtrske vrečke iz flisa so bile razvite posebej za baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery. Vrečke so izjemno odporne na trganje in nudijo impresivno zadrževanje prahu ter optimalno sesalno moč. Idealne so tudi za zahtevna čistilna opravila, npr. za sesanje vlažne umazanije. V obseg dobave so vključene 4 vrečke.

Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcher baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery
Flis, odporen na trganje, je še posebej primeren za zahtevne čistilne procese
Troslojni flis material za odlično zadrževanje prahu in optimalno sesalno moč
Barva Bela
Teža (Kg) 0,131
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,238
Mere (D × Š × V) (mm) 550 x 100 x 120
Področja uporabe
  • Sesanje suhe umazanije
  • Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.