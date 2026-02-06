Filtrske vrečke iz flisa KFI 117
Zasnovane za sesalnike za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery: 3-slojne filtrske vrečke iz flisa za dolgotrajno sesalno moč in visoko zadrževanje prahu.
Za zmogljivo delovanje: 3-slojne filtrske vrečke iz flisa so bile razvite posebej za baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery. Vrečke so izjemno odporne na trganje in nudijo impresivno zadrževanje prahu ter optimalno sesalno moč. Idealne so tudi za zahtevna čistilna opravila, npr. za sesanje vlažne umazanije. V obseg dobave so vključene 4 vrečke.
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcher baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery
Flis, odporen na trganje, je še posebej primeren za zahtevne čistilne procese
Troslojni flis material za odlično zadrževanje prahu in optimalno sesalno moč
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,131
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,238
|Mere (D × Š × V) (mm)
|550 x 100 x 120
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.