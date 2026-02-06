Za zmogljivo delovanje: 3-slojne filtrske vrečke iz flisa so bile razvite posebej za baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 1 Compact Battery. Vrečke so izjemno odporne na trganje in nudijo impresivno zadrževanje prahu ter optimalno sesalno moč. Idealne so tudi za zahtevna čistilna opravila, npr. za sesanje vlažne umazanije. V obseg dobave so vključene 4 vrečke.