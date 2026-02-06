Troslojne filtrske vrečke iz flisa KFI 357, izjemno odporne na trganje, navdušijo med uporabo zaradi visoke sesalne moči in filtracije prahu. Zasnovane so tudi za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. Razvite po meri za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 in MV 3 kot tudi za Kärcher SE 4, SE 4001 in SE 4002 čistilnike s pršilno ekstrakcijo. Obseg dobave: 4 vrečke.