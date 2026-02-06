Filtrske vrečke iz flisa KFI 357
Izjemno odporne filtrirne vrečke iz flisa KFI 357 zlahka obvladajo sesanje suhe in vlažne umazanije. Primerno za mokro/suhe sesalnike Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.
Troslojne filtrske vrečke iz flisa KFI 357, izjemno odporne na trganje, navdušijo med uporabo zaradi visoke sesalne moči in filtracije prahu. Zasnovane so tudi za zahtevno uporabo, na primer za sesanje grobe in vlažne umazanije. Razvite po meri za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 in MV 3 kot tudi za Kärcher SE 4, SE 4001 in SE 4002 čistilnike s pršilno ekstrakcijo. Obseg dobave: 4 vrečke.
Značilnosti in prednosti
Trislojni material iz flisa
- Za visoko sesalno moč in visoko filtracijo prahu med uporabo.
- Izjemno odporna na trganje, posebej primerna za težke aplikacije.
Primeren za mokre in suhe sesalnike Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Primerno za Kärcher čistilnike s pršilno ekstrakcijo SE 4, SE 4001, SE 4002
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|4
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,094
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,175
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.