Fin vodni filter, 100 μm, R 1"
Fin vodni filter, gostota sita 100 μm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vhodu naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".
Fin vodni filter ima gostoto sita 100 μm in je primeren za temperature do maksimalno 60° C. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Za montažo na vhodu naprave. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priklop vode (col)
|1″
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,408
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