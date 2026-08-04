Fin vodni filter, 100 μm, R 1"

Fin vodni filter, gostota sita 100 μm, maks. temperatura 60° C. Za montažo na vhodu naprave. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".

Fin vodni filter ima gostoto sita 100 μm in je primeren za temperature do maksimalno 60° C. Napravo ščiti pred delci umazanije v vodi. Za montažo na vhodu naprave. Pretok vode do 1.200 l/h. Priključek 1".

Specifikacije

Tehnični podatki

Priklop vode (col) 1″
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,408
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