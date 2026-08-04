Fini vodni filter, z adapterjem

Fini vodni filter, velikost 125 μm, maks. Temperatura 50 ° C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".

Fini vodni filter ima velikost 125 mikronov in je primeren za temperature do 50 ° C. Napravo varuje pred delci umazanije v vodi. Za montažo na vhod naprave. Volumen vode do 1.200 l / h. Priključek 3/4 ", z adapterjem 1".

Specifikacije

Tehnični podatki

Priklop vode (col) 3/4″ / 1″
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,302
Kompatibilne naprave
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