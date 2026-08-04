Fleksibilna šoba za reže
Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.
Ne glede na to, ali gre za težko dostopne ali ozke prostore v avtu, domu, kleti ali vrtni lopi – prilagodljiva šoba za reže zagotavlja čistočo vse do zadnjega vogala. Zahvaljujoč fleksibilnemu materialu nastavek doseže področja, ki jih ni mogoče očistiti s standardnim nastavkom za reže. Šoba za reže je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.
Značilnosti in prednosti
Nastavek za reže iz mehkega in prožnega materiala
- Lahko se enostavno upogne, da doseže področja, ki jih ni mogoče očistiti s standardno šobo za reže.
Izjemno dolga šoba (dolžina šobe približno 615 mm)
- Seže globoko v vrzeli, ki jih je treba očistiti.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|NW 35
|Delovna širina (mm)
|615
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,126
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,239
|Mere (D × Š × V) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- NT 22/1 Ap
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Medprostori
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Stranski žepi v avtomobilu