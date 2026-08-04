Fleksibilna šoba za reže

Fleksibilna šoba za špranje za čiščenje težko dostopnih mest v domu, kleti, delavnici, avtomobilu itd. z mokrimi in suhimi sesalniki Home & Garden ter čistilniki z razpršilno ekstrakcijo.

Ne glede na to, ali gre za težko dostopne ali ozke prostore v avtu, domu, kleti ali vrtni lopi – prilagodljiva šoba za reže zagotavlja čistočo vse do zadnjega vogala. Zahvaljujoč fleksibilnemu materialu nastavek doseže področja, ki jih ni mogoče očistiti s standardnim nastavkom za reže. Šoba za reže je primerna za mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo.

Značilnosti in prednosti
Nastavek za reže iz mehkega in prožnega materiala
  • Lahko se enostavno upogne, da doseže področja, ki jih ni mogoče očistiti s standardno šobo za reže.
Izjemno dolga šoba (dolžina šobe približno 615 mm)
  • Seže globoko v vrzeli, ki jih je treba očistiti.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina (mm) NW 35
Delovna širina (mm) 615
Barva Črna
Teža (Kg) 0,126
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,239
Mere (D × Š × V) (mm) 615 x 40 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Medprostori
  • Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
  • Stranski žepi v avtomobilu