FR 30
Do 10-krat višja površinska zmogljivost kot z običajnim visokotlačnim curkom. Ohišje iz umetnega materiala za najboljšo vodljivost, dvojni keramični ležaj za daljšo življenjsko dobo, fleksibilen priključni zglob za lažjo uporabo in vgrajen položaj za shranjevanje. Komplet šob za to napravo je potrebno naročiti posebej. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Premer (mm)
|300
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,7
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 13/18-4St
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 13/20 -4 St
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